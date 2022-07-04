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Попавший под санкции ЕС «Беларуськалий» начал экспорт продукции через порты России

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Wikimedia Commons

Один из крупнейших мировых экспортеров калия «Беларуськалий», который попал под санкции, начал отгрузку продукции через Россию. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

«Беларуськалий» заключил договор на перевалку 2 млн тонн калия в контейнерах до конца 2023 года с петербургским оператором ООО «Кистоун Лоджистикс». Поставки удобрений идут через «Петролеспорт» и «Нева-металл» в Санкт-Петербурге, а также через Рыбный порт во Владивостоке.

Собеседники издания отметили, что власти Санкт-Петербурга выделили «Беларуськалию» земельный участок в порту Бронка. По подсчетам, на этом участке можно построить терминал мощностью до 15 млн тонн.

Одни из источников указал, что поставки удобрений из Белоруссии уже наносят ущерб местным производителям. Речь идет о том, что «Беларуськалий» занимается жестким демпингом, пытаясь нарастить объемы отгрузки.

По словам независимого эксперта Елены Сахновой, «Беларуськалий» действительно занимается демпингом на мировом рынке, продавая свою продукцию со скидкой до 50%. Однако от этого, скорее всего, пострадают производители из Канады, которые стали активно вкладывать средства от расконсервации мощностей.

В начале мая агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомый с вопросом источник, сообщило, что Европейский союз (ЕС) предложил ввести санкции в отношении основного производителя калия в Белоруссии ОАО «Беларуськалий», а также экспортного подразделения в рамках шестого пакета мер.

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