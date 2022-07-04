В Японии заявили, что продолжат защищать свои интересы в проекте «Сахалин-2»

Проект «Сахалин-2» крайне важен для Японии с точки зрения обеспечения страны электроэнергией и газом, в связи с этим Токио продолжит защищать свои интересы в нем. Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара, передает ТАСС.

По его словам, правительство Японии и бизнес будут вести совместную работу по защите стабильных поставок сниженного природного газа (СПГ). В настоящее время японская сторона собирает сведения о том, как именно решение России передать управление «Сахалином-2» создаваемому российскому ООО повлияет на доли японских корпораций Mitsui и Mitsubishi.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. Иностранные акционеры — японские Mitsui и Mitsubishi, а также британско-нидерландский концерн Shell — смогут получить доли в новом предприятии или взять компенсацию.

Правительство Японии выразило надежду, что решение сделать оператором проекта «Сахалин-2» российское ООО не будет ущемлять ее права. По информации Financial Times, японцы сохранят участие в проекте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».