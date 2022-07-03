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Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows объявил о банкротстве

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Dado Ruvic/Reuters

Один из некогда крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows (3AC) объявил о банкротстве, передает «Коммерсантъ».

Представители зарегистрированного в Сингапуре фонда из США подали заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка. Обращение было составлено в соответствии со статьей 15 Кодекса Соединенных Штатов о банкротстве, предназначенной для иностранных компаний, желающих защитить находящиеся у них под управлением средства американских инвесторов от кредиторов.

Данное заявление должно помочь фонду сохранить средства американских клиентов в ходе ликвидации имущества, которое пройдет по решению суда Британских Виргинских островов после дефолта 3AC по крупному займу.

Наблюдатели отмечают, что банкротство фонда ЗАС заставило многие криптовалютные компании пересмотреть свои операции и ужесточить вывод средств клиентами на фоне продолжающегося падения крипторынков.

Ранее сообщалось, что разработчики криптовалюты Ethereum запускают новую модель, в которой не потребуется участия майнеров.

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