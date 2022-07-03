Аналитик Галактионов заявил о справедливом диапазоне цен на нефть

Цены на нефть нашли свой справедливый диапазон от $108 до $120 за баррель. Об этом «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Объективно комфортный диапазон для цен на нефть сейчас — это где-то между $108 и $120 за баррель», — отметил Галактионов.

По его словам, на следующей неделе цена на нефть может быть в нижней границе данного диапазона. Однако причин для существенного падения цен сейчас нет. Кроме того, текущая ситуация положительно сказывается на отечественных нефтяных компаниях, которые получают прибыль от дорогой нефти.

Он добавил, что частичное снятие коронавирусных ограничений в Китае, а также автомобильный сезон приводят к увеличению спроса на топливо. При этом высокие цены не смущают потребителей, которые доказывают, что готовы переплачивать.

2 июля аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявили, что цены на нефть могут повыситься до $380 за баррель в случае, если Россия значительно уменьшит добычу нефти в ответ на санкции Запада.