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В Италии оценили сокращение поставок газа из России в 15%

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Hannibal Hanschke/Reuters

Россия уменьшила поставки газа в Италию на 15%. Об этом в интервью Sky TG24 заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани.

«Для других стран это выше 15%. Потом, после новости о закрытии на две недели «Северного потока», газа станет еще меньше», — отметил министр.

По его словам, цены на газ из-за этого вырастут еще сильнее, так как рынок привык к спекуляциям на дефиците. После этого начнется новая битва за накопление топлива.

Он добавил, что с точки зрения энергетики Италия находится в более выгодном положении, чем Германия. Сейчас хранилища страны заполнены более чем на 60%.

26 июня РИА «Новости» сообщило, что премьер-министр Италии Марио Драги на саммите Группы семи (G7) заявил, что следует ввести потолок цен на импорт энергоресурсов из РФ. По его словам, даже в случае снижения цен на энергоресурсы «немыслимо вернуться к той же зависимости от России», которая была раньше.

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