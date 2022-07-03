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Премьер Японии предупредил о двукратном снижении цены на нефть из РФ

Премьер Японии Кисида: ограничения цен на российскую нефть должны снизить ее стоимость вдвое

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7, должен снизить ее стоимость вдвое. Об этом сообщает ТАСС.

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал он.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны G7 договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что возможные ограничения цен на российскую нефть не будут внедрены в ближайшем будущем.

Газета Financial Times писала, что планам стран G7 могут помешать Индия и Китай, которые могут предоставлять импортерам страховые и транспортные услуги.

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