Карты UnionPay стали выдавать в некоторых магазинах электроники с конца июня

Карты UnionPay начали выдавать в некоторых розничных магазинах электроники с конца июня на фоне ограничений использования VISA и MasterCard за рубежом. Об этом пишут «Известия».

Банки постепенно стали увеличивать количество точек по выдаче карт UnionPay. На сегодняшний день такие карты выдает сеть магазинов мобильной электроники «Ноу-хау» и лишь в шести точках. При этом у клиента просят подтверждающие выезд за границу документы. При этом оформление карты бесплатное и клиент может получить ее уже через несколько часов после обращения.

Эксперты сошлись во мнении, что интерес к китайской платежной системе в последнее время серьезно вырос, и финансовые организации увеличили тарифы за обслуживание. Однако расширение банков-партнеров будет идти медленно из-за того, что многие опасаются вторичных санкций со стороны UnionPay.

Аналитики посчитали, что картами UnionPay можно успешно пользоваться в Ките и странах Юго-Восточной Азии. Однако в других местах она может работать лишь с некоторыми банками или в определенных точках, поэтому возможности поддержки необходимо узнавать заранее.

В конце мая «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора TEZ TOUR Египет Тамера Саид писал, что власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир».