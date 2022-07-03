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В Германии предупредили о возможных сбоях электроснабжения из-за нехватки газа

Вице-канцлер ФРГ: страна может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения из-за нехватки газа

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Global Look Press

Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.

Он заявил, что стране нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из РФ, так как, по его мнению, это входит в стратегию России «по подрыву европейского единства».

«Это не какие-то эксцентричные действия, а экономическая война. Очень рациональная и очевидная. После сокращения поставок на 60% логично следует и продолжение», — заявил политик.

По его словам, из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе немецких энергетических предприятий.

«Если одна компания потерпит крах, или работа других нарушится, это станет причиной эффекта домино, который быстро приведет к глубокой рецессии», — добавил вице-канцлер.

Ранее Хабек выразил опасение, что Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток» после запланированного в этом месяце планового ежегодного ремонта.

До этого оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил, что газопровод не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Как сообщила компания, временно остановят работу обе нитки газопровода. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заверил, что в данном решении нет никакой политической подоплеки.

На текущей неделе объем поставок газа из России через «Северный поток-1» существенно снизился из-за застрявшей в Канаде турбины Siemens. Она находится на техническом обслуживании. Ее не могут доставить в Германию из-за санкций, которые канадское правительство ввело против российского нефтегазового сектора. Они формально запрещают поставлять оборудование в Россию.

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