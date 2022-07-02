Опрошенные CBS аналитики назвали рубль самой сильной мировой валютой в этом году

Российский рубль в этом году демонстрирует значительный рост и стал одной из лучших мировых валют. Такое мнение высказали опрошенные американским телеканалом CBS эксперты.

Отмечается, что с января курс российской валюты вырос по отношению к доллару на 45%, а по состоянию на вторник один доллар стоил 53,45 рубля.

«Это нестандартная ситуация», — отметил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.

Аналитики пояснили, что обычно страна, которая попадает под международные санкции и вступает в конфликт, начинает терять инвесторов и страдает от оттока капиталов, что приводит к падению ее валюты. Росту курса рубля, полагают они, способствовали энергичные меры России по предотвращению вывода денег из страны в сочетании с резким ростом цен на ископаемое топливо, что создало спрос на рубль и повысило его стоимость.

По их словам, устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от экономических санкций. Но сколько может продлиться эта защита, предсказать сложно, резюмировали они.

Накануне доллар вырос до 54 рублей, а евро — до 56,54 рублей.