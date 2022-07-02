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Главу Siemens Healthineers Шмитца попросили объясниться из-за деятельности в России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers (Siemens Здравоохранение) Йохен Шмитц ответил на вопросы немецкой газеты Die Welt о том, почему их компания продолжает работать в России.

Журналист издания спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России и продолжает поставлять туда устройства медицинского назначения.

В ответ Шмитц пояснил, что их продукция — продукты и услуги для поддержки медицинского обслуживания гражданского населения — не попадают под санкции Евросоюза, при этом компания выполнять договорные обязательства в России и не ищет клиентов.

«Нет никаких правовых оснований для невыполнения наших контрактов. И такой шаг я бы тоже посчитал сомнительным с этической точки зрения. Стоит ли отказывать российским детям в лечении рака?», — добавил он.

В мае компания Siemens объявила о своем уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине, а 2 марта предприятие заявило о прекращении поставок и работ по новым проектам в России.

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