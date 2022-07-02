В Белоруссии заявили, что планируют нарастить экспорт в Россию на $4 млрд на фоне санкций

Вице-премьер Белоруссии Юрий Назаров заявил, что власти страны рассчитывают увеличить объемы продаж продукции в Россию более чем на $4 млрд в рамках переориентации экспортных потоков из недружественных стран. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Стоит задача с тех рынков, с которых нас выдавили, закрыли для нас, европейский, украинский и другие, переориентировать почти $16 млрд экспорта. Есть ниши в Российской Федерации. Возможно добавить как минимум около $4 млрд», — сказал Назаров.

По словам вице-премьера, объем в $4 млрд освободился на российском рынке в связи с уходом большинства производителей стран Запада. Назаров назвал задачу закрыть эту нишу «вполне реальной» задачей.

В середине июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделит $1,5 млрд на участие республики в программах импортозамещения.

Глава республики отметил, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, Белоруссии и России «будет очень сложно развиваться».