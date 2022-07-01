Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент «Сочи» Ротенберг прокомментировал переход игрока клуба Кассьерры... 00:07
Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена 00:01
Покалеченная акулой в Хургаде туристка умерла 00:01
«Русский стандарт»: россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД 00:00
Полузащитник Нобоа не исключил, что покинет «Сочи» по окончании... 01.07.2022, 23:58
Москвичу, убившему бывшую жену на глазах у детей, дали 12 лет... 01.07.2022, 23:53
Главный тренер «Пари НН» заявил, что форвард Агаларов хочет перейти... 01.07.2022, 23:48
Байден заявил, что мужчины в США ощутят на себе последствия решения об... 01.07.2022, 23:43
Туристов обязали покупать билеты для посещения Венеции 01.07.2022, 23:42
Президент «Сочи» Ротенберг назвал массовый уход легионеров ударом... 01.07.2022, 23:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FT: Путин указом по оператору «Сахалин-2» «щелкнул по носу» западным компаниям

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Указ президента РФ Владимира Путина о замене оператора проекта «Сахалин-2» является предупреждением для компаний из недружественных стран. Об этом говорится в материале газеты The Financial Times, выдержки из которого приводит РИА «Новости».

Накануне Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy (является совместным предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi), а имущество компании станет собственностью России.

В The Financial Times полагают, что это решение является предупреждением для производителей топлива из недружественных стран, которые стремятся продать свои активы.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций», — говорится в материале.

В издании отмечают, что Shell осознает все возникающие для себя риски, и, если раньше она хотела продать свою долю китайским партнерам (к примеру, Cnooc или CNPC), то теперь это стало сложнее. Также есть над чем поразмыслить и другим западным компаниям, таким как British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть вложения в проекты разработки российских газовых месторождений, резюмируют авторы.

Агентство Kyodo ранее предупредило, что указ Путина может привести к росту цен на энергию в Японии и негативно отразиться на экономической и деловой жизни этой страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть