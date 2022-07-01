FT: Путин указом по оператору «Сахалин-2» «щелкнул по носу» западным компаниям

Указ президента РФ Владимира Путина о замене оператора проекта «Сахалин-2» является предупреждением для компаний из недружественных стран. Об этом говорится в материале газеты The Financial Times, выдержки из которого приводит РИА «Новости».

Накануне Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy (является совместным предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi), а имущество компании станет собственностью России.

В The Financial Times полагают, что это решение является предупреждением для производителей топлива из недружественных стран, которые стремятся продать свои активы.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций», — говорится в материале.

В издании отмечают, что Shell осознает все возникающие для себя риски, и, если раньше она хотела продать свою долю китайским партнерам (к примеру, Cnooc или CNPC), то теперь это стало сложнее. Также есть над чем поразмыслить и другим западным компаниям, таким как British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть вложения в проекты разработки российских газовых месторождений, резюмируют авторы.

Агентство Kyodo ранее предупредило, что указ Путина может привести к росту цен на энергию в Японии и негативно отразиться на экономической и деловой жизни этой страны.