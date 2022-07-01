Доллар к закрытию торгов на Московской бирже вырос до 54 рублей

Российская валюта ослабла к доллару по итогам торгов на Московской бирже, $1 равен 54,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро тоже укрепился и стоит 56,54 рублей. В следующий раз торги откроются в понедельник утром.

Курс доллара к закрытию вырос на 3,05 рубля, евро — на 2,85 рубля.

Ранее 1 июля российский Центробанк установил на 2-4 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 53,7676 рублей.

Официальный курс евро на эти даты регулятор увеличил на 1 рубль 71,79 копеек, до 56,3584 рублей.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что рубль стал слишком крепким. По его словам, 55-60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс, тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Комфортным и равноцветным для российской промышленности является курс от 70 руб. до 80 руб. за доллар, указал он.

Накануне аналитики «Ренессанс Капитала» спрогнозировали, что в 2023 году курс рубля составит 83 руб. за доллар в случае, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%.