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МВД Украины сообщило об аресте активов российских холдингов на $154 млн

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Global Look Press

На Украине арестовали активы российских холдингов на общую сумму более 4,5 млрд гривен ($154 млн по текущему курсу). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД страны.

«Фирмы принадлежат российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группа ГМС»», — уточняется в сообщении.

В числе арестованных активов 70 объектов недвижимости, включая земельные участки.

В начале июня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины арестовали активы якобы российского бизнеса на $67,8 млн.

Речь шла об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как на Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию Л/ДНР.

Украинский суд арестовал все активы — корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество. При этом в СБУ не указали ни названия компании, ни привели никаких доказательств своих действий.

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