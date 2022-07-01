Банк России повысил курс доллара на 2-4 июля до 53,77 рублей

Российский Центробанк установил на 2-4 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 53,7676 рублей. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Курс американской валюты на 2-4 июля на 1 рубль 25,53 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро на эти даты регулятор увеличил на 1 рубль 71,79 копеек, до 56,3584 рублей.

На 17:08 (по мск) $1 стоит 55,55 рублей, €1 — 57,53.

Индекс Мосбиржи рос на 1,36%, до 2 234,88 пунктов, долларовый индекс РТС снижался до 1 272,53 пунктов (-5,39%).

Накануне Банк России установил на 1 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 52,5123 руб. Курс на первый день июля оказался выше предыдущего показателя на 1 руб. 35,43 коп.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что рубль стал слишком крепким. По его словам, 55-60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс, тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Комфортным и равноцветным для российской промышленности является курс от 70 руб. до 80 руб. за доллар, указал он.