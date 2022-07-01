Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент «Сочи» Ротенберг прокомментировал переход игрока клуба Кассьерры... 00:07
Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена 00:01
Покалеченная акулой в Хургаде туристка умерла 00:01
«Русский стандарт»: россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД 00:00
Полузащитник Нобоа не исключил, что покинет «Сочи» по окончании... 01.07.2022, 23:58
Москвичу, убившему бывшую жену на глазах у детей, дали 12 лет... 01.07.2022, 23:53
Главный тренер «Пари НН» заявил, что форвард Агаларов хочет перейти... 01.07.2022, 23:48
Байден заявил, что мужчины в США ощутят на себе последствия решения об... 01.07.2022, 23:43
Туристов обязали покупать билеты для посещения Венеции 01.07.2022, 23:42
Президент «Сочи» Ротенберг назвал массовый уход легионеров ударом... 01.07.2022, 23:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Банк России повысил курс доллара на 2-4 июля до 53,77 рублей

close
100%
Depositphotos

Российский Центробанк установил на 2-4 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 53,7676 рублей. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Курс американской валюты на 2-4 июля на 1 рубль 25,53 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро на эти даты регулятор увеличил на 1 рубль 71,79 копеек, до 56,3584 рублей.

На 17:08 (по мск) $1 стоит 55,55 рублей, €1 — 57,53.

Индекс Мосбиржи рос на 1,36%, до 2 234,88 пунктов, долларовый индекс РТС снижался до 1 272,53 пунктов (-5,39%).

Накануне Банк России установил на 1 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 52,5123 руб. Курс на первый день июля оказался выше предыдущего показателя на 1 руб. 35,43 коп.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что рубль стал слишком крепким. По его словам, 55-60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс, тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Комфортным и равноцветным для российской промышленности является курс от 70 руб. до 80 руб. за доллар, указал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть