Свыше половины системно значимых банков России не подключилась к СБПэй к 1 июля

Более половины системно значимых российских банков не успели подключиться к системе СБПэй в обозначенные сроки. Информация об этом следует из сообщения на сайте системы.

Российские кредитные организации должны были к 1 июля подключиться к СБПэй, с помощью которого граждане России могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП).

В нашей стране системно значимыми признаны 13 банков. К СБПэй подключились «Юникредит банк», Совкомбанк, ВТБ, «Московский кредитный банк» и Промсвязьбанк.

К системе не подключились Газпромбанк, «Альфа-банк», Сбербанк, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк».

В конце мая первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова сказала, что регулятор больше не будет переносить сроки подключения кредитных организаций к сервису «СБПэй». Она подчеркнула, что все банки страны должны подключиться к «СБПэй» до 1 июля.

25 февраля в Банке России сообщили, что платежные карты ряда российских банков, которые попали под санкции Запада, перестанут работать с сервисами ApplePlay и GooglePlay.