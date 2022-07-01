В Словакии заявили, что «Газпром» вдвое сократил поставки газа в страну

«Газпром» в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию. Об этом сообщил в интервью газете Pravda генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность» (СГП), являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак.

«Сокращение поставок газа [из РФ] все еще происходит. Снижение [поставок от договорного объема] на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они [поставки] снизились на 30%, а вскоре — на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объема», — сказал Прокыпчак.

По его словам, снижение поставок «Газпром» объясняет техническими проблемами на «Северном потоке — 1» и сложностями с транзитом газа через Украину.

Также Прокыпчак добавил, что недополученный газ из России Словакия компенсирует покупкой из альтернативных источников.

Ранее пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова заявляла, что Словакия может начать разработку своих месторождений газа, расположенных в Трнавском крае на западе страны. Она добавила, что найденные месторождения могут обеспечить почти 10% от всего потребления этого топлива в стране. Сейчас же этот показатель находится на уровне 1%.