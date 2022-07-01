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Япония объявила режим экономии электроэнергии впервые за семь лет

Правительство Японии впервые за семь лет объявило режим экономии электроэнергии из-за жары

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Jae C. Hong/AP

Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии и призвало граждан и предприятия сократить его потребление до конца лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение связано с расчетами о запасах электроэнергии. Согласно данным правительства, при наступлении сильной жары почти во всех районах Японии за исключением Окинавы и острова Хоккайдо коэффициент запаса электроэнергии может составить 3,7%, что лишь немного больше критического уровня равному 3%.

Требование по экономии электроэнергии предполагает сокращение потребления электричества на второстепенные цели, в том числе рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах. При этом оно затронет использование кондиционеров и других электроприборов, которые правительство просит использовать во избежание теплового удара.

Как отмечает агентство, проблемы с электроснабжением в Японии возникли на фоне роста цен на энергоресурсы, сокращения теплоэлектростанций и роста опасений по стабильности поставок электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в столице Японии Токио ежедневно сотни людей госпитализируют из-за аномальной жары. Температура не ниже 35°C держится в Токио уже третий день подряд. Из-за тепловых ударов 30 июня были госпитализированы 226 местных жителей — из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего за июнь с тяжелыми тепловыми ударами были госпитализированы 1517 местных жителей, что стало абсолютным рекордом за последние десяти лет.

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