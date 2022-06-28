В Херсонской области фермерам предстоит убрать 1,2 млн га зерновых

Руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской области Игорь Григорьев рассказал, что фермерам предстоит собрать урожай зерновых с 1,2 млн га. Об этом сообщает ТАСС.

«Ранних зерновых (ячменя, пшеницы и рапса) засеяно 680 тыс. га, уборка которых уже началась. А всего в Херсонской области — 1,8 млн га. Но большая площадь Херсонской области в зоне активных боевых действий. Северные районы — все. Сложно посчитать. Но в принципе, по моим данным, примерно 1,2 млн га засеяно», — уточнил Григорьев.

Уборочная кампания в области стартовала 20 июня. У фермеров нет проблем с горюче-смазочными материалами, однако наблюдается недостаток комбайнов, так как ранее технику доставляли с севера Украины.

Ранее сообщалось, что РФ готова пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерна. При этом Россия планирует досматривать иностранные суда совместно с Турцией на предмет наличия на них оружия.