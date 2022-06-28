Президент Аргентины обсудил с премьером Италии экспорт сжиженного газа

Президент Аргентины Альберто Фернандес на полях саммита G7 обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги вопросы сотрудничества в сфере экспорта сжиженного газа, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Фернандес и Драги обсудили возможность строительства завода по производству сжиженного газа на месторождении Вака Муэрта и участие Италии в проекте. Уточняется, что для производства сжиженного природного газа могут быть использованы излишки добычи газа на Вака Муэрта.

В ходе встречи Фернандес также попросил Драги о помощи в налаживании диалога между Евросоюзом и Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Ранее генеральный директор «Европейской Электротехники» Илья Каленков заявил, что проблемы с доступностью газа могут вынудить европейских потребителей уйти от спотовых закупок и пересмотреть свое отношение к долгосрочным контрактам. По его словам, из-за того, что строительство новых мощностей по сжижению газа требует больших инвестиций, то это объясняет желание Катара заручиться гарантиями покупателей.