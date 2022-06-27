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На Украине арестовали имущество «Ростеха» и других российских компаний на $152,4 млн

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rostec.ru

Украинский суд наложил арест на имущество российских компаний, в частности, «Ростеха» и «Татнефти». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины.

«Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд гривен (порядка $152,4 млн)», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили, что в стране арестовали имущество предприятий России и Белоруссии на сумму более $21,3 млн.

До этого стало известно, что суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана на Украине. Как сообщалось, по ходатайству украинской прокуратуры был наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн гривен (около $15,5 млн). Средства размещались на счетах банка, которые «входят в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины». Следствие на Украине утверждает, что Фридман и приближенные к нему бизнесмены использовали подконтрольные кипрские компании, чтобы легализовать активы компаний, а после часть из них вывели. На другую часть активов был наложен арест.

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