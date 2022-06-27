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Минфин Франции призвал руководство Total к новым мерам по сдерживанию цен на бензин

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Eric Gaillard/Reuters

Минфин Франции решил потребовать новых усилий по ограничению роста цен на топливо в стране. Об этом в эфире телеканала BFM заявил глава ведомства Брюно Ле Мэр.

«Сегодня два вопроса, которые больше всего волнуют французов, — это цены на энергоносители и продовольствие. В понедельник, 27 июня, у меня запланирована встреча с главой TotalEnergies Патриком Пуянне, от которого я намерен потребовать новых усилий по ограничению роста цен на топливо», — отметил Ле Мэр.

По его словам, цены на бензин в стране уже превысили отметку в €2 за литр. При этом правительство страны принимает ме6ры по сдерживанию цен. Однако и сами компании также должны делать свой вклад в снижение цен.

Он добавил, что ведомство поддерживает призыв крупных энергокомпаний, который направлен французам, касающийся сокращения потребления энергоносителей. Это необходимо сделать, так как поставки газа из России сократились.

7 июня пресс-служба министерства экологических преобразований Франции на своем сайте сообщила, что цены на топливо во Франции выросли, по крайней мере, на 13 центов за литр на прошлой неделе. Отмечается, что рост стоимости произошел на фоне подорожания нефти после решения Евросоюза ввести эмбарго на российские поставки.

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