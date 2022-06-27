Песков: Россия будет продавать золото тем странам, где более законные экономические режимы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское золото будет продаваться в те страны, где оно востребовано.

Так он прокомментировал планы стран G7 ввести запрет на импорт российского золота.

«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. Как и с остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Джо Байден заявил, что страны G7 — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония — объявят о запрете на импорт российского золота. Предполагается, что такая мера будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенный российский драгметалл.