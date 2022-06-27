Рубль слабеет в начале торгов на Мосбирже в понедельник

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник ослаб по отношению к доллару и евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосбиржу.

По данным на 10:15 (мск), курс доллара вырос до 53,53 рублей (+0,26%), курс евро находился на отметке 56,29 рублей (0,4%).

Курс американской валюты на открытии торгов на Мосбирже рос до 53,43 рублей (0,06%), курс евро поднимался до 56,08 рублей (0,02%).

По данным торговой площадки, индекс Мосбиржи растет до отметки 2 393,24 пункта (0,07%), индекс РТС снизился до 1 403,27 пункта (-0,83%). На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 387,55 пункта (-0,17%), а долларовый индекс РТС потерял 0,46%, опустившись до уровня 1 408,48 пункта.

Ранее первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей за американскую валюту.