Шольц высказался о предложении США по запрету экспорта золота из России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России Европе нужно обсуждать в Евросоюзе, а не в Группе семи (G7). Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, передает ТАСС.

«Мы обсуждаем этот вопрос, но его нужно будет обсуждать и в кругу ЕС, так что решение по этому делу в конечном итоге принимать не G7», — сказал немецкий канцлер.

Он также отметил, что антироссийские санкции будут постоянно «совершенствовать» и руководство РФ должно ожидать этого.

26 июня президент США Джо Байден заявлял, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.

Как считает госсекретарь США Энтони Блинкен, отказ стран «большой семерки» от импорта золота из России лишат ее примерно $19 млрд. По его словам, в связи с отказом от импорта драгоценного металла экономические показатели РФ могут сократиться почти на 15%.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время.