Премьер Италии на саммите G7 призвал ввести потолок цен на газ из России

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите Группы семи (G7) заявил, что следует ввести потолок цен на импорт энергоресурсов из РФ, передает РИА «Новости».

«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», — сказал глава итальянского правительства.

По его словам, даже в случае снижения цен на энергоресурсы «немыслимо вернуться к той же зависимости от России», которая была раньше.

«Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику», — заключил политик.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сделал такое же предложение. Так, он считает, что нужно ввести в Евросоюзе потолок цен на газ.

Также сообщалось, что страны G7 обсуждают ограничение цены на российскую нефть, которое будет работать за счет введения ограничений на страхование и доставку.

В прошлом месяце ЕС согласился ввести запрет на страхование, связанное с транспортировкой нефти из России, и любой шаг по добавлению исключения потребует поддержки всех 27 государств-членов блока.

Саммит G7 под председательством ФРГ пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.