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Госдеп оценил возможные потери России от эмбарго на золото

Блинкен: планируемый отказ от импорта золота из РФ лишит ее ежегодных доходов в $19 млрд

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Jacquelyn Martin/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит страну примерно $19 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

26 июня президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.

«Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Экспорт золота составляет 19 млрд долларов в год, причем основная часть приходится на страны G7», — сказал Блинкен журналистам. Он отметил, что в связи с отказом от импорта драгоценного металла экономические показатели РФ могут сократиться почти на 15%.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время. Он будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

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