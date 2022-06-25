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WSJ назвала «трижды ложью» заявления Байдена о «путинском росте цен»

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Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утверждения президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в Америке ложны и вредны для американской экономики. Об этом заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший.

«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», — подчеркнул автор публикации.

Дженкин-младший сказал, что 55% роста цен на топливо в стране пришлись на период с декабря по конец февраля. До начала спецоперации России на Украине.

По его словам, за ростом цен стоят другие причины. Автор указал, что в большей степени на ситуацию повлияла адаптация экономики после двух лет пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это, в свою очередь, привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов. Затем к этим эффектам спроса-предложения добавилась инфляция в 13% с начала 2020 года.

На этой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признал, что слова американского президента Джо Байдена о том, что рекордная инфляция в стране является «путинским подорожанием», были ложью.

Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире, и в США, в частности, привела военная спецоперация России на Украине. В одном из своих выступлений он сказал, что у президента России Владимира Путина «есть проблема» и «он стал ее причиной».

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