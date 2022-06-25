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В Еврокомиссии заявили, что 12 стран альянса остались без российского газа

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В Европейском союзе 12 из 27 государств содружества полностью или частично остались без российского газа. Об этом заявила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, пишет эстонский портал Delfi.

«Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться в любой момент и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов», — сказала Симсон.

Она подчеркнула, что Москва в последние недели существенно обострила риски остаться без топлива. Однако, по словам Симсон, на этой неделе страны Евросоюза достигли договоренности по увеличению импорта топлива в ЕС со стороны Израиля и Египта.

Также ведутся переговоры с Норвегией, которая не является частью Евросоюза. Кроме того, скоро ЕС должен подписать соглашение о поставках газа со стороны Азербайджана.

14 июня сообщалось, что компания «Газпром» уменьшила поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей.

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