Вице-премьер Чернышенко заявил, что в России создадут центры замещения иностранного ПО 

Россия начала создавать индустриальные центры компетенций по импортозамещению зарубежного программного обеспечения (ПО) и цифровых решений. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его сообщение пресс-служба опубликовала на сайте правительства страны.

«Президентом поставлена задача — обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений», — сказал вице-премьер.

Чернышенко побывал на заводе «ОДК-Пермские моторы». Он назвал предприятие — примером продуктивного начала работы в этой сфере.

Он подчеркнул, что необходимо вывести «ОДК-Пермские моторы» на такой уровень, при котором завод возьмет на себя задачи «якорного заказчика».

В конце марта сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий государственным заказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.