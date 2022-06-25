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Французов призвали сидеть дома для экономии газа

Экономист Педраззи заявил, что французам придется уйти на удаленку, чтобы пережить зиму без газа

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Depositphotos

Экономический обозреватель телеканала BFM TV Стефан Педраззи заявил, что французы будут вынуждены вернуться на удаленную работу, чтобы пережить грядущую зиму в условиях сокращения поставок газа из России.

По его словам, возобновление дистанционной работы на первый взгляд кажется невыгодным из-за затрат энергии на отопление и освещение. Однако, как отметил эксперт, когда французы сидели дома в карантин на фоне распространения коронавируса, в стране на 5% снизилось потребление электроэнергии.

Также изучаются и иные варианты. В частности, рассматривается возможность сдвинуть рабочие часы для выравнивания пиковой загруженности по утрам и вечерам. Кроме того, не исключается вариант реорганизации на производствах, потребляющих большие объемы энергии, чтобы их сократить.

Обозреватель указал, что угроза дефицита газа вполне реальна, даже если французское правительство это не афиширует.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна мало зависит от поставок российского газа, но может пострадать от последствий зависимости других государств-членов Евросоюза от энергоресурсов из РФ.

До этого оператор GRTgaz сообщил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу.

14 июня «Газпром» сообщил, что сократит поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая». На ней работают только три газоперекачивающих агрегата.

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