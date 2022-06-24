В Банке России заявили, что инфляционные ожидания населения в июне выросли до 12,4%

Инфляционные ожидания россиян в июне выросли до 12,4% и в настоящее время близки к значениям августа — сентября 2021 года. Об этом пресс-служба Банка России сообщает на своем сайте со ссылкой на опрос «инФОН».

«Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», в июне 2022 г. возросли и сейчас близки к значениям августа — сентября 2021 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,4%,», — говорится в публикации.

Отмечается, что краткосрочные ожидания относительно цен со стороны предприятий продолжают снижаться. Показатель вернулся к уровню весны 2021 года.

В мае представитель Минэкономразвития заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 17,5%.

По словам представителя Минэка, рост цен в стране достигнет уровня 17,5% в 2022 году, но уже замедлится до 6,1% в 2023 году. При этом ведомство уже внесло в правительство основные параметры развития России на 2023 год с плановыми периодами на 2024 и 2025 год.