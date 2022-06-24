Путин заявил о готовности РФ поставлять зерно, удобрения и энергоносители

В России намечается хороший урожай в этом году, и страна сможет поставить на мировой рынок порядка 50 миллионов тонн зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС, сообщает РИА «Новости».

«Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст – у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна», — сказал российский президент.

Он также подчеркнул, что страна готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять на мировой рынок, помимо зерна, энергоносители и удобрения.

«Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о циничном отношении западных стран к проблемам с продовольствием в развивающихся странах, указывая на то, что скачок цен на зерно больше всего ударил по ним.