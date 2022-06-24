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Брокер «Тинькофф Инвестиции» введет комиссию за хранение валюты на счетах с 4 июля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Онлайн брокер «Тинькофф Инвестиции» введет комиссию в размере 1% в месяц на остатки валют на счете. Сообщение об этом компания опубликовала на своем Telegram-канале.

Уточняется, что комиссию будут списывать за хранение на счетах долларов, евро и фунта стерлингов.

«Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — объяснили в пресс-службе.

Чтобы не платить комиссию, на счету должно быть менее 10 тыс. единиц каждой из валют.

В то же время комиссию на покупку драгоценных металлов и продажу валюты отменят также с 4 июля.

Накануне «Тинькофф Банк» ввел комиссию за обслуживание счетов в ключевых иностранных валютах. Плата составит 0,033% и будет списываться ежедневно. Мера не затронет акции и другие ценные бумаги.

В тот же день председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк сказал, что доллар многие годы воспринимался как один из самых надежных инструментов для сбережений, однако сейчас он стал стремительно превращаться в источник риска для вкладчика.

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