МИД заявил о связи между запретом транзита в Калининград и срывом вывоза из США дипломатов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет Литвы на железнодорожный транзит ряда товаров через Калининградскую область был введен под диктовку США.

Также она обратила внимание на связь между этим решением Литвы и срывом спецрейса для вывоза из США российских дипломатов.

«Трудно назвать случайным совпадением введенный т.н. «коллективным Западом», с явной подачи и под диктовку администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов», — приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД РФ предположила, что США, совершая такие действия, пытаются говорить с Россией «с позиции силы».

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

22 июня сообщалось, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.