Глава регулятора ФРГ не исключил прекращения поставок газа из РФ по «Северному потоку»

Глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не исключил, что Россия перестанет отправлять свой газ в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

По его словам, в связи с этим ФСА изучает различные сценарии.

«Большинство сценариев не очень приятны и означают либо слишком мало газа в конце зимы, либо очень сложную ситуацию осенью или зимой», — сказал Мюллер.

На этом фоне он призвал немецких граждан, в том числе промышленников, экономить электроэнергию. Глава ФСА отметил, что каждый может внести свой вклад, отказавшись от насадок для душа или фена.

При этом он отметил, что Германии все-равно придется столкнуться с ростом потребительских цен, в связи с этим гражданам нужно копить деньги и поговорить с арендодателями до осени.

Ранее министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил опасения относительного того, что Россия может прекратить поставки газа в Германию после очередной инспекции газопровода «Северный поток».