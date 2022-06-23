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США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министерство торговли США попросит Таможенную службу страны ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федерального реестра правительства США.

В министерстве полагают, что эти удобрения российская сторона продает или будет продавать в Соединенных Штатах по заниженным экспортным ценам. Американский Минторг пришел к таким умозаключениям на основании анализа поставок с апреля 2020 по март 2021 года.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — говорится в документе.

В марте Управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнародовало новую генеральную лицензию, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Этот продукт попал в список жизненно важных продуктов.

На этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что все желающие приобретать российское продовольствие и удобрения могут продолжать это делать совершенно на свободной основе.

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