Экс-лицо Nike в России Андрей Тихонов назвал компанию «одной из лучших» в производстве спорттоваров

Футболист Андрей Тихонов, ранее являвшийся лицом Nike в России, выразил сожаление по поводу ухода компании с отечественного рынка. В беседе с «Газетой.Ru» экс-полузащитник московского «Спартака» заявил, что Nike является одной из лучших компаний-производителей спортивных товаров.

«Ну уходят и уходят. Сейчас все уходят. Жаль, конечно. Хорошая компания, и одежда хорошая, и спортивная обувь очень хорошая. Одна из лучших компаний. Жалко, но что делать», — сказал футболист.

Тихонов добавил, что в России остались другие зарубежные компании, производящие спортивную одежду.

«Есть хорошая форма у Puma, и Adidas есть, но, конечно, тоже могут все уйти. Появляются хорошие [российские бренды]. Будем смотреть, что делать дальше», — заключил он.

Ранее американская компания спортивной одежды и товаров Nike заявила, что полностью уходит с российского рынка. Соответствующее решение компания приняла после трех месяцев приостановки работы.

«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении компании.