Польше запретили тратить деньги ЕС на «зоны, свободные от ЛГБТ»

Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов Евросоюза на финансирование регионов, объявивших свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правозащитную организацию «Кампания против гомофобии».

По данным правозащитников, Еврокомиссия внесла новое положение в соглашение о партнерстве с Польшей, которое запрещает финансовую поддержку ряда польских регионов, принявших резолюции против ЛГБТ.

Как отмечают в организации, эти регионы не получат ничего от €72,2 млрд выделенных средств ЕС на реализацию политики сплочения.

По мнению представительницы «Кампании против гомофобии» Мирославы Макуховской, такое решение повлияет на местные власти и приведет к отмене их резолюции против ЛГБТ.

В сентябре 2021 года Свентокшиское воеводство в Польше отказалось от своего статуса «зоны, свободной от ЛГБТ» после того, как Евросоюз начал оказывать финансовое давление.