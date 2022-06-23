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Bloomberg: перевозящие нефть из России танкеры стали чаще пропадать из поля зрения

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Reuters

Перевозящие российскую нефть танкеры и перегружающие ее на другие суда стали пропадать с радаров систем, отслеживающих передвижения на море. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, за последние 10 дней близ Азорских островов в Атлантическом океане «пропали» по меньшей мере три танкера. Вероятно, корабли перегружали нефть на другие суда. Подобные операции до начала военных действий на территории Украины в этих местах не проводились.

Отмечается, что перегрузка нефти с одного судно на другое — обычная практика, однако местоположение танкеров, как правило, видно в мониторинговой системе.

Авторы материла предполагают, что на фоне западных санкций против России некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне. Ранее подобной тактикой пользовались перевозчики санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия начала вытеснять Ирак с нефтяного рынка Азии из-за больших скидок.

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