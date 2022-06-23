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В МИД РФ предупредили о росте цен на газ в Болгарии при отказе от новой системы платежей

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Иван Руднев/РИА «Новости»

При отказе Болгарией от предложенной Россией схемы по оплате газа цена на топливо в стране вырастет для потребителей. Об этом ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«По сути, болгарам навязывают сомнительные дорогостоящие схемы, на которых станут зарабатывать американские корпорации и всякого рода посредники. Рост цен для конечных потребителей неизбежен», — отметил Пилипсон.

По его словам, Болгария в экстренном режиме начала искать альтернативные источники поставок газа. Причем озвучивались обещания по восполнению дефицита за счет поставок из США, а также резервирования мощностей на терминале в Греции.

Он добавил, что механизм России по оплате газа прозрачен и многие компании из Европы уже им пользуются. Поэтому власти Болгарии могут самостоятельно решить, нужна ли им новая система платежей и своевременные поставки газа в полном объеме или они откажутся в угоду западному капиталу.

19 июня болгарская BNR сообщила, что первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию произошла по новому газопроводу IGB. В сообщении отметили, что трубопровод IGB должны были построить еще в первой половине прошлого года. Однако этого не получилось сделать из-за пандемии коронавируса и проблем с поставками материалов.

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