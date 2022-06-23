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Владеющий IKEA холдинг надеется, что компания сможет вернуться в Россию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетью IKEA и «Мега», надеется на возобновление работы в России, но не считает это возможным в обозримом будущем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», — сказали в компании.

Отмечается, что заявление было сделано после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что у IKEA есть планы по возвращению на рынок России при условии восстановления логистики.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Компания утверждала, что магазины сети не будут работать до конца августа. Однако 15 июня стало известно, что компания продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в РФ.

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