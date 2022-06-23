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В ФРГ опасаются прекращения поставок газа из РФ при техобслуживании «Северного потока»

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Антон Ваганов/Reuters

Правительство ФРГ опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По данным газеты, это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимы.

В настоящее время газохранилища ФРГ заполнены на 58%, правительство рассчитывает на то, что к 1 ноября их заполненность достигнет 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа теперь могут покупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.

Представитель министерства экономики Германии заявила, что кабмин поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля — начало технического обслуживания трубопровода «Северного потока».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германии грозит рецессия в случае прекращения поставок российского газа.

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