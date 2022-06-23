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В Минтруде заявили о росте маткапитала за первенца до ₽680 тысяч к 2025 году

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Материнский капитал в России за первого ребенка к 2025 году достигнет 680 тыс. рублей, за второго – 864 тыс. рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно документу, размер выплаты в 2023 году за первого ребенка будет на уровне 616,3 тыс. рублей, а за второго – 814,4 тыс. рублей. К 2025 году эти выплаты поднимутся до 680 тыс. рублей и 864 тыс. рублей соответственно. При этом в 2022 году выплаты за первенца составляют 524,5 тыс. рублей, а за второго ребенка – 693,1 тыс. рублей.

В проекте также указали, что прогноз выплат был сделан в соответствии с прогнозами темпов роста инфляции, которая в этом году составит 17,5%, а в 2024 году вернется к запанированному уровню в 4%.

Ранее в четверг «Известия», ссылаясь на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) сообщили, что законопроект, расширяющий действие материнского капитала на покупку земли, уже разработан и готовится к внесению в Госдуму.

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