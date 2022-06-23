Российские авиакомпании не получат новые субсидии за перелеты внутри страны на SSJ

Росавиация решила не принимать новые заявки на субсидии от российских авиакомпаний за перелеты внутри страны на SSJ ради избегания рисков двойного субсидирования. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания с представителями авиакомпаний.

В документе указали, что авиакомпании уже получили рекордное субсидирование в размере 100 млрд рублей на лизинг SSJ. Чтобы попасть под условия субсидии в 100 млрд рублей, авиакомпания в период с апреля по октябрь 2022 года должна сохранить налет на уровне не менее 72% от того же периода прошлого года за вычетом маршрутов, которые субсидируются другими программами.

Источник издания в Минтрансе уточнил, что окончательного решения вопроса по методике вычета налета все еще нет. По предварительным расчетам, не будут учитывать налет только тех «Суперджетов», которые получат субсидии от Минпромторга в 2022 году. Если это окажется действительно так, то ограничение затронет в первую очередь «Россию» и Red Wings.

Аналитики посчитали, что с учетом внушительной поддержки, решение Росавиации выглядит вполне логично. Учитывая, что отечественные самолеты на зарубежных рейсах не могут быть подвержены рискам, ведомство пытается стимулировать авиаперевозчиков не экономить ресурсы своего парка. То есть решение направлено на то, чтобы перевозчики активнее использовали зарубежные самолеты при полетах по стране.

21 июня депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением предоставлять субсидии на покупку автомобилей стоимостью до 3 млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как сейчас.