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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для школьного выпускного

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на «выпускной набор» — платье или костюм для выпускников школы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, либо для тех, кто собирается это сделать», — сказал он.

Депутат отметил, что у многих родителей сегодня сложное финансовое положение, поэтому государство обязано помочь в этой ситуации.

По данным агентства, платье в этом году обойдется от 3,5 тыс. до 110 тыс. рублей, а костюм тройка с рубашкой выйдет дешевле.

Ранее сообщалось, что родители девятиклассников потратили на подготовку своих детей к выпускным почти на 30% больше, чем в прошлом году, родители одиннадцатиклассников — на 15% больше. Организация выпускного после 11-го класса обошлась в среднем в 15 тыс. рублей.

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