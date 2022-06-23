«Ъ»: экспорт электроэнергии из России в Китай удвоился в 2022 году

Объемы экспорта электроэнергии из России в Китай с начала 2022 года удвоилось, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, за первые пять месяцев года Россия поставила КНР рекордные 1,78 млрд кВт/ч на сумму $85,2 млн. Цена энергии для Пекина осталась прежней: около 0,5 доллара за 1 кВт/ч.

В материале говорится, что потребление электричества в Китае за последние пять месяцев выросло на 2,5%, кроме этого прогнозируется рост спроса на 5–6% до 8,8 трлн кВт/ч, при этом Россия ежегодно потребляет 1,1 трлн.

Ранее специалисты МГУ им. Ломоносова представили несколько математических моделей, которые позволят оптимально рассчитать график энергопотребления.

В прошлом году мировой энергетический рынок чувствовал себя неспокойно. Ключевые события мировой энергетики 2022 года читайте в материале «Газеты.Ru».