Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госавтоинспекция Москвы сообщила, что 26 июня не будет регистрировать авто и выдавать... 08:07
Джонни Депп отправится в тур с Hollywood Vampires по Европе 07:59
Вице-премьер Украины заявила о двух тысячах попавших в плен военных ВСУ 07:51
Тренер «Тампы» Купер смог ответить лишь на один вопрос после поражения от... 07:49
WSJ обвинила Байдена в попытке купить голоса американцев 07:45
Новая Зеландия отказалась обслуживать корабли ВМС Тайваня, чтобы не поссориться... 07:39
В Москве в четверг ожидается до +25°С 07:25
Ведущая «Матч ТВ» предложила свою кандидатуру на боксерский поединок с Загитовой 07:23
ВСУ предприняли неудачную попытку прорвать окружение на Лисичанском направлении 07:22
В Национальном рейтинговом агентстве оценили риски для финансовой системы РФ 06:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: экспорт электроэнергии из России в Китай удвоился в 2022 году

close
100%
Depositphotos

Объемы экспорта электроэнергии из России в Китай с начала 2022 года удвоилось, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, за первые пять месяцев года Россия поставила КНР рекордные 1,78 млрд кВт/ч на сумму $85,2 млн. Цена энергии для Пекина осталась прежней: около 0,5 доллара за 1 кВт/ч.

В материале говорится, что потребление электричества в Китае за последние пять месяцев выросло на 2,5%, кроме этого прогнозируется рост спроса на 5–6% до 8,8 трлн кВт/ч, при этом Россия ежегодно потребляет 1,1 трлн.

Ранее специалисты МГУ им. Ломоносова представили несколько математических моделей, которые позволят оптимально рассчитать график энергопотребления.

В прошлом году мировой энергетический рынок чувствовал себя неспокойно. Ключевые события мировой энергетики 2022 года читайте в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть