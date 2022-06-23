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«Известия»: маткапитал планируют разрешить тратить на земельные участки

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Законопроект, расширяющий действие материнского капитала на покупку земли, уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщают «Известия», ссылаясь на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

В материале говорится, что эксперты ОНФ планируют добавить в число способов использования материнского капитала возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

В пояснительной записке говорится, что чаще всего маткапитал тратят на покупку квартиры или строительство жилого дома, при этом семьи без земельного участка оказываются в затруднительном положении, так как купить участок на деньги с маткапитала по закону нельзя и строить дом не на чем.

«В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Также законопроект подразумевает, что оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.

На сегодняшний день использовать материнский капитал можно на улучшение жилищных условий. При этом родители обязаны выделить детям доли в приобретенной квартире или доме. Какие документы для этого необходимы, куда с ними обращаться и какие правила действуют при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала? Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Петр Гусятников.

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