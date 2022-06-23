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Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию

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Global Look Press

Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию, а также экспорта российского зерна и подсолнечного масла. Об этом ТАСС рассказал чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

Дипломат указал, что Россия в этом заинтересована. Она подчеркнул, что на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. Перевоз грузов будет осуществляется по коридору «Север — Юг», который имеет автомобильное, железнодрожное и морское сообщения.

Для развития железнодорожного пути прорабатывается вопрос строительства участка Решт — Астара, в нем предполагается участие Москвы.

Тегеран также заинтересован в развитии воздушного транспортного сообщения между странами, в частности, в открытии прямого авиасообщения между Махачкалой и столицей Исламской Республики. Отмечается, что больше шансов для запуска регулярного авиарейса в настоящее время имеют российские компании.

Ранее сообщалось, что в Ливии после появления в порту Зуветина к югу от Бенгази протестующих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы была остановлена отгрузка нефти. По данным сотрудников транспортного хаба, из-за протестующих была сорвана загрузка в танкер 1 млн баррелей нефти.

Аналогичная ситуация произошла в порту Меллита на западе Ливии, где неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Фил, которое связанно с портом. Суточная добыча на Эль-Фил оценивается в 65 тыс. баррелей в сутки.

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