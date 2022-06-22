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Reuters: лидеры G7 могут обсудить проблему с газовой турбиной «Северного потока»

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Антон Ваганов/Reuters

Лидеры стран G7 обсудят ситуацию с газовой турбиной «Северного потока», которую компания Siemens передала для ремонта в Канаду и не может вернуть назад из-за канадских санкций против РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

По его словам, Германия озабочена сокращением объема поставок газа.

«Я уверен, это всплывет по крайней мере в кулуарах G7. Я бы не слишком рассчитывал, что мы сможем найти решение до окончания этой встречи», — добавил он.

Ранее представитель министерства экономики Германии заявил, что прогресса в переговорах по поставке турбин Siemens из Канады в Германию для возобновления полноценной работы «Северного потока» пока нет.

Объем поставок газа из России через газопровод «Северный поток» снизился из-за застрявшей в Канаде из-за санкций турбины Siemens, которая проходила техническое обслуживание там. Причина, по которой Канада не может доставить турбину для «Северного потока», — санкции, которые канадское правительство ввело против российского нефтегазового сектора. Они формально запрещают поставлять оборудование в Россию.

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